Federico (M5S): «Gli autobus per Roma arriveranno ancora a Tiburtina»

«Voglio tranquillizzare i tantissimi molisani che ogni giorno viaggiano per Roma: gli autobus provenienti dalla nostra regione e diretti nella Capitale continueranno ad arrivare alla stazione Tiburtina». Lo ha detto il deputato del M5S, Antonio Federico, specificando che «il chiarimento è dovuto al fatto che nelle ultime ore si è riacceso il dibattito in merito al paventato trasferimento del terminal bus per i pullman interregionali dalla stazione Tiburtina ad Anagnina. Il Comune di Roma, infatti, sta andando avanti con il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo terminal bus ad Anagnina. Tuttavia per i pullman che provengono dal Molise non cambierà nulla come mi hanno confermato proprio oggi dal Comune capitolino con cui sono in contatto da mesi su questa vicenda. Dunque – ha concluso – i molisani arriveranno dove sono sempre arrivati, alla stazione Tiburtina, e credo sia una notizia importante soprattutto per quanti si recano ogni giorno nella Capitale».