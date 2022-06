Federico (M5S): “Finanziare i Livelli Essenziali delle Prestazioni, ma no a diseguaglianze tra nord e sud”

Il deputato molisano ha replicato dopo la risposta del ministro, Mariastella Gelmini, ad un’interrogazione sul regionalismo differenziato: “Superare qualsiasi rimando alla spesa storica, cioè a quanto speso negli anni passati, per allocare le risorse”

“La condizione necessaria per il trasferimento di funzioni aggiuntive è la definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni, per tutte quelle materie indicate dal decreto legislativo n. 68, ovvero sanità, assistenza, istruzione e trasporto pubblico. È necessario che questi livelli essenziali siano adeguatamente finanziati, altrimenti non riusciamo ad attuarli, superando, però, qualsiasi rimando a riferimenti alla spesa storica anche in una fase iniziale dell’attuazione delle autonomie”. Lo ha affermato il deputato molisano del M5S, Antonio Federico, in replica al ministro delle Autonomie Regionali, Mariastella Gelmini, in seguito all’interrogazione presentata dalla collega di partito, Elisa Tripodi.

“L’attuazione del regionalismo differenziato, per il M5S, non dovrà e non potrà mai essere occasione per accentuare le differenze tra Nord e Sud del Paese, tra le aree metropolitane e le aree interne a rischio di spopolamento. I principi di unità, universalità e solidarietà previsti dalla Costituzione sono ben saldi all’interno della nostra azione politica e netta – ha concluso Federico – sarà la nostra posizione: non possono esserci autonomie differenziate senza prima aver definito i Lep e averli finanziati”.