Federico (M5S) eletto capogruppo in commissione Ambiente della Camera

Il deputato molisano: “Per me è motivo di orgoglio e di grande responsabilità ricoprire questo ruolo. Ringrazio i colleghi per la fiducia”

“Sono appena stato eletto capogruppo del Movimento 5 Stelle in Commissione Ambiente, Lavori pubblici e Territorio alla Camera dei deputati”. Lo ha annunciato con un post sul suo profilo social il deputato molisano, Antonio Federico. “Per me è motivo di orgoglio e di grande responsabilità ricoprire questo ruolo – ha sottolineato – proprio all’indomani di un passaggio storico: l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i princìpi della nostra Costituzione. Una svolta che condensa in sé tutta l’importanza dei temi che porterò avanti con i miei compagni di viaggio in Commissione, per il bene del Paese. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia. Al lavoro!”, ha concluso il deputato pentastellato.