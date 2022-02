Federico (M5S) al ministro Cingolani: “Per noi non esiste la possibilità di nuove trivelle”

Il deputato molisano è intervenuto al question time alla Camera interrogando il titolare della Transizione Ecologica sulla scelta di incrementare l’estrazione di gas

Il deputato molisano, Antonio Federico, insieme con altri colleghi, ha presentato un’interrogazione al ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani per sapere “se la scelta di incrementare l’estrazione di gas dagli impianti italiani già esistenti sia compatibile con le prescrizioni del Pitesai, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee. Per il M5S – ha rimarcato – non esiste la possibilità di nuove trivelle, di riperimetrazioni non restrittive delle aree idonee e di mancato rispetto delle linee guida sul monitoraggio della sismicità nei siti estrattivi”.

Il Piano “per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (Pitesai), la cui approvazione è stata resa nota in Gazzetta ufficiale l’11 febbraio 2022, definisce – ha ricordato Federico – le aree che costituiscono l’ambito territoriale di riferimento all’interno del quale, in base ai criteri di sostenibilità ambientale, sociale ed economica descritti nel medesimo piano, sono individuate le aree idonee e non per lo svolgimento e la prosecuzione delle attività di ricerca e di estrazione di idrocarburi”.

Il ministro nella risposta fornita ha ribadito che “l’aumento di gas proviene solo da giacimenti esistenti. In ogni caso, fermo restando che qualunque aumento di concessione di produzione di gas nazionale dovrebbe essere verificato secondo le risultanze effettuate in esito all’applicazione del PiTESAI, questo è evidente, la misura approvata nell’ultimo ‘decreto Energia’ riguarda i titolari di concessioni di coltivazione i cui impianti ricadono in aree considerate idonee, non c’è altro. A breve si apriranno le manifestazioni di interesse per l’aumento della capacità, e quindi avremo un quadro aggiornato della situazione e dei numeri fino ad oggi prospettati per l’aumento di produzione di gas”.