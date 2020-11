Federico: «Le preoccupazioni di utenti e operatori del Cardarelli all’attenzione del Ministero della Salute»

Incontro tra il parlamentare Cinque Stelle e il primo cittadino del capoluogo di regione, Roberto Gravina

«Questa mattina (venerdì 13 novembre 2020) ho incontrato il sindaco di Campobasso Roberto Gravina. Insieme stiamo lavorando per raccogliere le preoccupazioni di utenti e operatori dell’ospedale Cardarelli e portarle all’attenzione del Ministero della Salute». Inizia così un post affidato ai social del parlamentare Cinque Stelle, Antonio Federico, che aggiunge: «Il Cardarelli è hub regionale ma è anche l’unica struttura individuata per trattare i pazienti Covid in Molise e questo crea non pochi problemi all’intera gestione dell’emergenza in regione. Negli ultimi giorni, all’interno dell’ospedale del capoluogo, i decessi stanno aumentando non solo tra i pazienti anziani e l’organizzazione evidenzia carenze sui percorsi Covid, quindi sulla sicurezza di cittadini e personale sanitario. A Roma continuiamo a lavorare a testa bassa e senza sensazionalismi per rappresentare criticità e proporre soluzioni realizzabili. Il dibattito che si è aperto sul commissariamento in Calabria è per molti versi sovrapponibile alla situazione molisana ed è per me occasione di confronto con il territorio e con il Ministero a cui rappresentare sia queste difficoltà, che si riverberano sull’intera popolazione molisana, sia proposte concrete per rivedere l’intero assetto della sanità molisana».