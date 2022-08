Federico lancia l’arrivo di Conte: “Il Governo rimuova gli ostacoli al Superbonus”

Rimuovere gli ostacoli al Superbonus. E’ questo l’appello che Antonio Federico ha lanciato al Governo in vista dell’arrivo a Termoli questa sera, 31 agosto, di Giuseppe Conte, leader del MoVimento 5Stelle che sarà in piazza Monumento per una passeggiata tra gli elettori.

Sotto la lente di Federico quanto il Superbonus, grazie al MoVimento 5Stelle “abbia prodotto lavoro, crescita, taglio delle bollette e dell’inquinamento, come confermato dati e analisi. Benefici che abbiamo visto anche in Molise”.

C’è attesa per l’arrivo di Conte in basso Molise, nello stesso giorno in cui anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, è arrivata a Termoli per lanciare la sua candidatura.