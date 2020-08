Federico: “Gravina ha sbagliato, ma resta il miglior sindaco che Campobasso possa avere”

A qualche ora dalla nota stampa diramata dal sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nella quale il primo cittadino chiedeva scusa ammettendo l’errore di leggerezza nell’aver chiesto e ricevuto il bonus Covid da 600 euro, arriva un post sulla pagina facebook del parlamentare molisano M5S, Antonio Federico che commenta e dice la sua in merito:



«Roberto ha sbagliato. Non serve girarci intorno. Lui lo ha riconosciuto e ha chiesto scusa. Sulla sua buona fede, la sua limpidezza e la sua onestà, neanche il peggiore dei detrattori può mettere bocca.

Se ci saranno provvedimenti da parte del MoVimento 5 Stelle, che su certi temi è sempre stato molto sensibile, verranno accettati da tutti: bisogna essere rigorosi prima con sé stessi per poterlo poi essere con gli altri. E questo deve valere sempre e per tutte le cose.

Ma per me Roberto resta il miglior sindaco che Campobasso possa avere per mille motivi e non sarà certo questo episodio a farlo dimenticare alla città. Forza Roberto!».