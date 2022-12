Federico: «Dialoghiamo col Pd ma il candidato lo sceglie la politica, no alle Primarie. Lotito? I suoi hanno distrutto la sanità in Molise»

Sui privati accreditati: «Bisogna definire i rapporti e non lo si fa con il muro contro muro o alzando i toni»

Giorni caldi sul fronte della politica regionale: partiti e movimenti sono al lavoro per definire anzitutto le alleanze in vista delle Regionali di primavera. Fari puntati sul centrosinistra che è alla ricerca del tanto decantato campo largo che, al momento, è ancora in fase embrionale. Perimetro, programmi, metodo della scelta del candidato: sembra essere questa la road map. «Per definire un perimetro – ha esordito ai nostri microfoni Antonio Federico, coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle – bisogna avere un’idea di regione. E noi l’abbiamo definita bene in questi anni di lavoro in consiglio regionale. Le nostre battaglie vanno a definire il perimetro all’interno del quale vogliamo coinvolgere altri soggetti. I partiti della sinistra, movimenti ecologisti e civici e ovviamente il partito democratico, con il quale c’è l’intenzione di dialogare per dare un’alternativa forte e credibile ai molisani che non vogliono un altro governo di centrodestra.

La scelta del candidato – sottolinea Federico – dovrà essere fatta dalla politica e lo strumento delle primarie, lo ripeto ancora una volta, non è adatto per individuare il candidato, soprattutto in un contesto piccolo come il nostro. I partiti devono assumersi responsabilità, individuando un metodo certo e chiaro per l’individuazione del candidato».

Il coordinatore regionale del Movimento 5 Stelle è intervenuto anche in merito alla situazione della sanità in regione che sta vivendo giorni difficili e del rapporto con i privati accreditati. «C’è bisogno della firma dei contratti in cui si definiscono tetti e budget. E’ necessario definire i rapporti, è questo il nodo da sciogliere e non si scioglie facendo muro contro muro e alzando i toni».

Infine una considerazione sul senatore Lotito che negli ultimi giorni ha addossato agli ex parlamentari molisani le responsabilità in merito alle difficoltà della sanità regionale. «Gli ricordo che si è affiancato ed è sostenuto da tutti quelli che hanno distrutto la sanità in Molise negli ultimi 15 anni».

L’INTERVISTA IN ALTO