Federico De Soccio: a Campobasso disattesa ogni promessa

L’intervista al giovane attivista del capoluogo che parla anche della politica regionale

Giovane (ha 25 anni), studente (sta terminando il percorso in Scienze Politiche e ha già una triennale “nel cassetto”) e appassionato da sempre di quella che Aristotele definiva l’arte di governare e cioè di politica: questo il profilo di Federico De Soccio, campobassano doc, attivo nel mondo del volontariato e del sociale in genere, sostenitore Avis e amante dello sport. Da quando si è insediato il nuovo consiglio comunale non ha perso una sola seduta dell’Assise (tranne che, per ovvie ragioni, nel periodo Covid).E proprio la politica del governo cittadino, a trazione 5 Stelle, ha insinuato più di qualche dubbio nel 25enne del capoluogo. «Il tanto atteso cambiamento paventato dal Movimento Cinque Stelle non c’è stato. O meglio a essere cambiato è il modo di gestire la città, in peggio. Come sono ridotti alcuni quartieri, a distanza di appena un anno, è sotto gli occhi di tutti. Le aspettative della vigilia sono state completamente disattese. Chi ha dato fiducia al Movimento Cinque Stelle perché credeva in una “rivoluzione” è stato smentito dai fatti.

La gestione della pandemia derivante da Coronavirus? Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro. A descrivere in maniera più che sufficiente la situazione che abbiamo vissuto a Campobasso ci hanno pensato i servizi televisivi e le immagini trasmesse su tutti i network nazionali.

Quando si governa – continua De Soccio – bisogna prendersi la responsabilità dell’azione politica e non trincerarsi dietro uno scarica barile e rimpallo di competenze.

Lo stesso modus operandi è stato utilizzato, stando a quanto letto, nella vicenda che ha coinvolto il parà Alessandro Di Lisio, deceduto nel 2009 in Afghanistan. Ho incontrato di recente i genitori del ragazzo: da cittadino, gli ho promesso che mi impegnerò per far sentire con ancora più forza il loro grido di dolore». «Chi apprezzo? Mi piace quando le idee non vengono solo sbandierate a fini elettorali ma trovano attuazione. In questo consiglio vedo che è molto attivo il rappresentante di minoranza, Domenico Esposito. Ha fatto, per quelle che sono le sue competenze, tanto in questo anno; una opposizione costruttiva, condita da buone idee, sua ad esempio quelle delle luminarie al centro storico. Senza considerare l’ottimo lavoro svolto all’interno della commissione».

De Soccio ha anche espresso il suo pensiero sulla politica regionale: «Personalmente credo che il governatore Toma stia operando bene: non è stato facile rimettere in moto la macchina amministrativa. Non dimentichiamo che, a mio personale giudizio, nel periodo precedente, è stato fatto poco o nulla per questo territorio. Per il sottoscritto Toma ha dimostrato di avere idee e pugno fermo anche nelle situazioni più difficili. Al contrario di quanto accaduto nel capoluogo di regione, ha gestito la pandemia nel migliore dei modi. E anche la sua squadra si sta dando da fare: penso ad esempio all’assessore Cotugno e al suo costante impegno per il rilancio del Turismo in regione. Grazie anche alla promozione e alla divulgazione delle nostre eccellenze il Molise è stato inserito tra le mete da visitare nel 2020 nella speciale classifica stilata dal NYT. Dobbiamo e possiamo crescere ancora – aggiunge De Soccio – Un percorso che solo se condiviso potrà portare ottimi frutti. L’intero Mezzogiorno è entrato in una fase più dinamica, di proiezione al futuro: c’è bisogno che i rappresentanti istituzionali, aiutino questa meravigliosa porzione di territorio a crescere: cosa che sta facendo egregiamente, a mio personale parere, il nostro europarlamentare, Aldo Patriciello.

Il futuro? Mi auguro – termina De Soccio – che ci sia spazio per noi giovani, che venga dato modo di formarci e crescere nel migliore dei modi a ogni livello, anche in politica. Io non nascondo che un’esperienza in tal senso sarebbe oltremodo costruttiva».