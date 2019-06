Federagit Confesercenti del Molise: «Congratulazioni alle nuove amministrazioni»

REDAZIONE

«Espriamo le più vive congratulazioni alle nuove amministrazioni comunali di Campobasso e Termoli. Risultati diversi tra loro in termini politici, ma che hanno viaggiato al di fuori di logiche meramente elettorali premiando i migliori. Siamo convinti che da oggi le due città, il capoluogo di regione e la cittadina adriatica beneficeranno di un rilancio anche e soprattutto in termini turistici. La Federagit Confesercenti del Molise, in qualità di federazione italiana, che si occupa di turismo, sarà a disposizione delle neo elette Amministrazioni comunali, per ogni iniziativa che parta dalla valorizzazione e che miri alla promozione dei territori, bisognosi di attenzioni, oggi più che mai. Siamo certi che i neo sindaci, Gravina e Roberti, sapranno adottare le giuste misure e procedere verso scelte scevre dalle vecchie logiche per il bene della collettività. Entrambi hanno grosse responsabilità, enormi sono anche le aspettative dei cittadini, per cui ad entrambi Buon lavoro!».