Fedeli in processione nella Via Crucis dal centro fino al Sacro Cuore

E’ partita dal centro storico di Campobasso, San Lorenzo, la Via Crucis pubblica promossa dall’arcivescovo di Campobasso – Boiano, mons. GianCarlo Bregantini, con la forania di Campobasso. Una via Crucis che si è snodata per le vie del centro fino alla parrocchia del Sacro Cuore dove verrà solennemente venerato l’abito-reliquia di padre Pio, quando ha ricevuto le Stigmate. Il significato della Via Crucis si innesta anche in relazione ai fatti tristi di cronaca di questi ultimi giorni con la ulteriore diffusione della droga nelle famiglie, per denaro e tra i giovani della città.