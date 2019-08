Fede e tradizione, Isernia festeggia la Madonna della Neve (VIDEO)

REDAZIONE

ISERNIA

A Isernia ieri sera la processione della Madonna della Neve. Una festa dal sapore antico che, in un’Isernia che non c’è più, richiamava nella chiesetta del “Paradiso” tantissimi fedeli. Per anni è finita nell’oblio ma ultimamente, grazie al Comitato feste, fedeli e amanti della tradizione stanno riscoprendo. Suggestivo il passaggio della statua sul ponte Cardarelli. All’arrivo del corteo religioso presso la Cattedrale di San Pietro Apostolo il via allo spettacolo pirotecnico.