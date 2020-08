Fece condannare due criminali nazisti, in Molise Pier Paolo Rivello

Vacanze molisane per Pier Paolo Rivello, l’ex Procuratore Generale della Cassazione Militare, che divenne famoso da magistrato per aver fatto condannare due ex ufficiali tedeschi autori di efferate stragi naziste in Italia.

In particolare, ha chiesto ed ottenuto la condanna all’ergastolo di Theo Saevecke, responsabile dell’eccidio di quindici partigiani, perpetrato a Piazzale Loreto il 10 agosto 1944, e di Siegfried Engel, che ordinò gli eccidi della Benedica, del Turchino, di Portofino e di Cravasco, che provocarono complessivamente la morte di oltre duecento persone. La rievocazione di quelle vicende è stata operata in due suoi libri: “Quale processo per le vittime dei crimini nazisti ?”, e “Il processo Engel”.