Febbre da derby, ancora lunghe file per la caccia al biglietto

Sono ancora tanti i tifosi in coda per accaparrarsi il tagliando per il derby tra Campobasso e Agnonese: si prevede il pienone a Selva Piana

CAMPOBASSO. Mancano ormai poche ore al fischio d’inizio del derby tra Campobasso e Olympia Agnonese che si disputerà allo stadio Nuovo Romagnoli di contrada Selva Piana a partire dalle 14:30, ma sono ancora tanti coloro che sono in fila dalle prime ore di questa mattina, nel punto vendita del Campobasso Calcio in corso Vittorio Emanuele, per accaparrarsi un tagliando per assistere alla gara. Facile prevedere il pienone nell’impianto sportivo cittadino, naturalmente di fede rossoblù in maggioranza, per spingere i ragazzi di Cudini – reduci da 17 risultati utili consecutivi – nella rincorsa al primato distante sole tre lunghezze.