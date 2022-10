FdI, Udc e OM, aut-aut a Toma: “Pos contro la salute dei molisani: lo ritiri o ci saranno conseguenze politiche”

Conferenza congiunta dei consiglieri Iorio, Micone e Cefaratti (assente la Romagnuolo): “Grave non aver condiviso il documento in Aula con la maggioranza. La formazione parlamentare seguirà il nostro percorso”

“È un Piano che va contro gli interessi di salute dei molisani. Bisogna modificarlo nella sostanza, soprattutto per quanto attiene la rete dell’emergenza. Se il commissario-presidente non lo fa, ci saranno delle conseguenze dal punto di vista politico considerando che anche i parlamentari appena eletto condividono lo stesso percorso”. È netto l’aut aut del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Michele Iorio, nei confronti di Donato Toma e del Piano Operativo Sanitario 2022-2024 che ha tenuto una conferenza stampa congiunta con altri esponenti di maggioranza quali il presidente del Consiglio regionale, Salvatore Micone, e il consigliere di Orgoglio Molise, Nicola Cefaratti. Assente, per motivi personali, la consigliera di FdI, Aida Romagnuolo, la quale insieme con i colleghi ha firmato la richiesta di “sospensione della valutazione dell’atto” indirizzata ai ministeri competenti, al tavolo tecnico ed anche ai parlamentari eletti in Molise, ovvero Lotito, Della Porta, Cesa e Lancellotta e di “ritiro per procedere ad un’istruttoria amministrativa approfondita” indirizzata al commissario ad acta. Ma alla nostra domanda sulla Chirurgia Vascolare, che nel Pos viene inglobata dalla Chirurgia Generale, nessuno dei tre ha saputo dare una risposta.

Restando a palazzo D’Aimmo, anche il presidente Micone ha “condannato la mancata illustrazione del Pos in Aula, quantomeno per garbo istituzionale”, mentre Cefaratti ha puntato il dito contro la “mancata condivisione di un atto emanato all’improvviso a qualche ora di distanza dalle elezioni e senza il confronto con il governo nazionale” perché “non si guida una maggioranza arroccata nel palazzo. Auspico, dunque – ha concluso Cefaratti – che il presidente-commissario ritiri questo atto che aveva il dovere di condividere in modo più ampio”. (adimo)