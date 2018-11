Fca Termoli, Francesco Guida: “Fase non semplice. Ci aspettiamo notizie positive”

REDAZIONE TERMOLI.

Se a Roma è stato di grande importanza l’incontro che si è svolto pochi giorni fa presso il ministero dello Sviluppo sul settore dell’automotive e sulla trasformazione epocale che vedrà il passaggio dal diesel e dai motori tradizionali a quelli ibridi ed elettrici, ecco che diventa ancora più rilevante l’incontro del 29 novembre tra le segreterie nazionali e l’amministratore delegato Emea Gorlier per capire le produzioni dei singoli stabilimenti Fca. “Ci aspettiamo delle notizie positive anche per Termoli”, ha spiegato nell’intervista Francesco Guida, il segretario provinciale Uilm.

“Termoli al momento vive una fase non semplice che è partita la cassa integrazione in quasi tutto lo stabilimento e quindi adesso viviamo la fase di transizione”. A soffrire per la maggiore nello stabilimento di Pantano basso è il cambio C520 e continua Guida: “Lo stabilimento termolese ha da sempre avuto delle maestranze professionali e di conseguenza difficoltà non ne avremmo a riconvertirci. Adesso il passaggio importante è capire quando e come”.

