Fca Termoli, decise le nuove date di cassa integrazione

REDAZIONE TERMOLI

“Sì è riunito nel pomeriggio di oggi – si legge nella nota della Uilm Termoli-il Comitato esecutivo. Dopo ampia e approfondita discussione sono state decise le seguenti fermate per cassa integrazione ordinaria.

Motore 16v dal 20 Marzo al 2 Aprile

Motore V6 dal 20 Marzo al 2 Aprile.

Motore T4 dal 19 Marzo al 3 Aprile

Cambio C520 dal 20 Marzo al 2 Aprile

Cambio C546 dal 25 al 30 Marzo.

Inoltre a causa di un problema di approvvigionamento al porto di Gioia Tauro c’è necessità di procedere alla sospensione dell’attività lavorativa della lavorazione e del montaggio 2.0 T4 dalle ore 06.00 alle ore 22.00 del giorno 22 febbraio 2019. La causa di tale sospensione è dovuta alla necessità di fronteggiare gli effetti della

temporanea contrazione delle attività, tenuto conto della transitoria situazione di mercato. Come già avevamo annunciato a fine dello scorso anno, il 2019 conferma le nostre previsioni confermandosi un’anno transitorio e complicato, caratterizzato dall‘uso di altra cassa integrazione ordinaria, ma sarà anche l’anno in cui partiranno i lavori di trasformazione dello stabilimento, che si prepara all’arrivo dei nuovi prodotti. Intanto a partire da oggi continuano a Torino incontri per il rinnovo del contratto collettivo specifico di lavoro”.