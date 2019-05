Fca, stabilito il piano ferie per l’estate

REDAZIONE TERMOLI

Si è riunito nella mattinata di oggi il comitato esecutivo dello stabilimento Fca Italy che ha svolto, in riferimento alla specifica situazione tecnico, organizzativa, produttiva e di mercato in atto, l’esame in materia di ferie e permessi annui retribuiti (p.a.r.) in modo collettivo ai sensi di quanto previsto dal Contratto Collettivo Specifico di Lavoro. Pertanto per il personale operante presso lo stabilimento di Termoli di Fca Italy s.p.a. l’attività lavorativa sarà sospesa per ferie dal 5 agosto al 18 agosto 2019 compresi; inoltre per il personale addetto e collegato alla produzione dei Cambi C520 e dei Motori V6 l’attività lavorativa sarà sospesa anche dal 29 luglio al 4 agosto 2019 compresi (sempre per ferie).