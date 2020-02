Fca, stabilimento produttivo e arriva il premio in busta paga per i lavoratori

Il premio andrà da 1248 a 1644 euro in base ai dati del World Class Manufacturing

Sarà una busta paga più ricca per i dipendenti della Fca di Termoli. Dopo la riunione che si è tenuta presso lo stabilimento di contrada Rivolta del Re tra le organizzazioni sindacali e la direzione del personale, sono stati analizzati i dati relativi al premio efficienza ed implementazione del Wcm (World Class Manufacturing), così come previsto dal Contratto collettivo specifico di lavoro. La Prima area professionale (ex 3° livello) avrà un premio efficienza di 1248, 92 euro, la seconda area professionale (ex 4° e 5° livello) prenderà 1340, 31 euro, la terza area professionale (ex 6° e 7° livello) prenderà un premio efficienza di 1644, 92 euro. «Ricordiamo – afferma il segretario regionale della Uilm Uil, Francesco Guida – che questi importi grazie alla detassazione avranno un prelievo fiscale pari al 10 % e il pagamento del premio avverrà a fine febbraio. Ringraziamo ancora una volta tutti i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli per il risultato raggiunto. Questo ulteriore risultato economico per i lavoratori è il frutto anche degli accordi sindacali, ma soprattutto è il riconoscimento per chi ogni giorno con la propria professionalità e la propria abnegazione consente e ha consentito il raggiungimento di questi risultati complessivi».