Fca, sospensione dell’attività produttiva sino al 13 aprile

«Si è appena conclusa in modalità telematica – si legge in una nota inviata dalla Segreteria Territoriale Uilm-Uil – l’informativa con cui FCA ha confermato ufficialmente che la sospensione dell’attività produttiva per lo stabilimento di Termoli è fino al 13 aprile, così come previsto dal decreto governativo del 1° aprile. Seguiranno aggiornamenti sul rientro.

Inoltre, continua il confronto con un gruppo di lavoro congiunto alle OO.SS. per mettere in campo tutte le azioni necessarie al fine di tutelare la salute dei lavoratori, perseguire le normative sanitarie previste dal Governo e discutere della situazione in merito al trasporto dei lavoratori».