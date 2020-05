Fca, si riparte nel segno della fase 2. A lavoro di nuovo cambi e motori

Buone notizie alla Fca di Termoli dove in vista della ripartenza stabilita per la settimana prossima del settore auto motive sono stati già definiti gli orari e i turni che lo stabilimento dovrà portare avanti. Il cambio M40 lavorerà tutta la prossima settimana partire dalle ore 6 di lunedì 4 maggio. Il Cambio C520 Lavorerà tutta la prossima settimana a partire dalle ore 6 di martedì 5 maggio 2020. Nell’Unità Lavorazione 8V-16V-T4, l’attività lavorativa riprenderà alle ore 6 di lunedì 4 maggio 2020. L’attività produttiva sul montaggio T4 riprenderà lunedì 4 maggio 2020 alle ore 14, mentre sul montaggio 16v Martedì 5 maggio alle ore 14. Non torneranno invece a lavoro i dipendenti del settore V6 almeno per tutta la settimana prossima. Per Riccardo Mascolo, segretario regionale della Fim Cisl, parte ufficialmente la fase 2. «Una riflessione da parte della Fim è d’obbligo in quanto dopo una forzata fermata per tanto tempo in tutti noi ha creato non pochi interrogativi per il futuro. Consapevoli che l’azienda ha investito molte energie per l’applicazione del protocollo sulla sicurezza che insieme al monitoraggio del sindacato sulla questione sicurezza dei trasporti si è cercato di garantire la massima condizione di salvaguardia per tutto il personale della Fca. Purtroppo allo stato attuale nessuno può quantificare lo sconvolgimento che questa emergenza creerà sull’economia del nostro Paese e della nostra Regione. Il sindacato in questa fase di ripartenza ha un compito preciso e cioè oltre a vigilare sulla sicurezza in azienda è importante anche il rispetto sugli ammortizzatori sociali e la loro applicazione. È un atto dovuto perché ne va di mezzo il futuro della manifattura della nostra Regione»