Fca, si punta alla ristrutturazione e parte il contratto di solidarietà

Scatterà il 27 gennaio fino al 2 agosto e riguarderà 1676 lavoratori e servirà per portare alla ristrutturazione dell’impianto e la produzione dei nuovi motori 1000 e 1500 cavalli

Partirà il 27 gennaio 2020 e durerà fino al 2 agosto 2020 il contratto di solidarietà per i lavoratori della Fca di Termoli. A deciderlo è stato il comitato esecutivo che si è riunito nella giornata di oggi, 9 gennaio, e a renderlo noto è stata la Rsa dell’Ugl Metalmeccanici. L’accordo per il contratto di solidarietà per ristrutturazione coinvolgerà 1676 lavoratori tra cui 1476 operai e 200 impiegati e servirà per portare alla ristrutturazione dell’impianto per la produzione dei nuovi motori 1000 e 1500 cavalli. Il montaggio 8 valvole continuerà a lavorare fino al 31 gennaio, mentre il premontaggio fino al 28 febbraio 2020. Il montaggio 16 v continua a lavorare normalmente. Il montaggio 8 v da 15 turni passa a 10 turni. Nel reparto T4 il montaggio dal 27 gennaio passa a 18 turni. La lavorazione del T4 dal 27 gennaio passerà a 17 turni. La manutenzione a 20 turni. Inoltre ci sarà una verifica mensile per garantire il più possibile ai lavoratori

affinché non vengano persi ratei di ferie e Par.