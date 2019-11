Fca si “lega” a Peugeot, «ma non ci saranno chiusure degli stabilimenti»

Tira un sospiro di sollievo anche il sito produttivo di Termoli. Palombella (Uilm): «I benefici della fusione sono facilmente comprendibili». Soddisfatto anche il sindaco Roberti

L’obiettivo è quello di «unire le forze per creare un nuovo leader mondiale in un’era di mobilità sostenibile». Fca e Peugeot si stringono la mano e lo faranno senza “spargimenti di sangue”. I due colossi della produzione di autovetture hanno deciso di fondersi senza, però, chiudere gli stabilimenti. Ad annunciarlo sono state le stesse case automobilistiche che, in una nota congiunta, hanno parlato di «sinergie annuali a breve termine stimate in circa 3,7 miliardi di euro senza chiusure di stabilimenti». L’aggregazione proposta dai due creerebbe, quindi, il quarto costruttore automobilistico al mondo in termini di unità vendute (8,7 milioni di veicoli), con ricavi congiunti di quasi 170 miliardi di euro e un utile operativo corrente di oltre 11miliardi di euro, sulla base dei risultati ottenuti nel 2018 dai quali sono stati esclusi Magneti Marelli e Faurecia. Alla base, quindi, ci sarebbe una aggregazione dei rispettivi business attraverso una fusione paritetica che non andrebbe ad inficiare il futuro degli stabilimenti attualmente presenti in Italia. Si tratta di una notizia che è stata accolta con un sospiro di sollievo anche a Termoli dove negli ultimi mesi i lavoratori sono stati costretti ad alternarsi con periodi di cassa integrazione e di ripresa dell’attività produttiva e dove solo di recente si iniziava ad intravedere la luce in fondo al tunnel. E mentre resta alta l’attenzione rispetto anche all’avvio dei lavori sulla nuova linea produttiva proprio nello stabilimento di contrada Rivolta del Re, arrivano le dichiarazioni del segretario generale della Uilm, Rocco Palombella. «Accogliamo con soddisfazione che, nel comunicato aziendale relativo alla fusione fra FCA e Peugeot, si escluda espressamente la possibilità che vi siano chiusure di stabilimenti. Come noto – spiega Palombella – le fusioni possono difatti comportare, nella ricerca di sinergie e razionalizzazioni che riducano i costi, ricadute occupazionali e, proprio per questo, è molto importante la precisazione di FCA e di Peugeot. Naturalmente come sindacato seguiremo con estrema attenzione la vicenda per la parte che è di nostra pertinenza e vigileremo su eventuali ricadute occupazionali. I benefici – continua Palombella – della fusione, in termini tecnologici e di mercato, sono facilmente intuibili. Si tratta di una grandissima sfida che deve essere vinta. Piuttosto – conclude Palombella – preoccupa l’atteggiamento di perseverante ostilità del Governo verso il settore auto, da ultimo confermato dall’aumento delle tasse sulle auto aziendali, provvedimento che evidentemente colpirebbe, oltre a tanti dipendenti, il mercato dell’auto che già sta attraversando una congiuntura negativa. Tale atteggiamento, che ha caratterizzato in verità anche i Governi precedenti, è tanto più dannoso se lo si paragona a quello degli altri Governi che invece sostengono fortemente la loro industria». Sulla questione è intervenuto anche il sindaco di Termoli, Francesco Roberti. «Apprendo con fiducia dell’accordo siglato da Fca con il gruppo francese Peuogeot e Citroen. Una notizia capace di portare una ventata di ottimismo anche nello stabilimento di Termoli dove, ultimamente, si era registrata una certa incertezza per il futuro. Dalle dichiarazioni che ho letto questo accordo dovrebbe rilanciare l’azienda automobilistica italiana dalla quale proprio la nostra città, da sempre, non può prescindere in quanto tra i primi bacini di utenza per i lavoratori termolesi e molisani. Mi ha fatto molto piacere constatare che in base all’accordo nessuno stabilimento italiano rischierebbe la chiusura. La cassa integrazione degli ultimi tempi a Rivolta del Re e i ritardi sull’ammodernamento delle linee produttive per la produzione dell’ibrido avevano provocato incertezza in molti lavoratori. Seguo da vicino le vicende dello stabilimento di Rivolta del Re e come amministrazione siamo sempre pronti, nell’eventualità, a fornire il nostro contributo per un dialogo con i sindacati e l’azienda. Il nuovo indotto che si andrebbe a creare potrebbe diventare il quarto al mondo per la produzione di automobili. Sono sicuro che anche questa volta lo stabilimento di Termoli riuscirà a ricavarsi uno spazio importante nelle future produzioni di tutto il mondo Fiat. Speriamo, come amministratori, che questo accordo riesca a produrre nuovo entusiasmo e nuove opportunità occupazionali per lo stabilimento di Termoli».