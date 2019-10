Fca, Sevel riprende l’attività e il senza lavoro non ci sarà

Il dietro front dopo l’annunicio al termine della riunione del Comitato esecutivo dello stabilimento termolese

L’annuncio è arrivato come un “dietro front” rispetto a quello che era stato deciso questo pomeriggio, 18 ottobre, al termine della riunione del Comitato esecutivo di Fca. Il turno di senza lavoro che era stato stabilito per lunedì mattina non ci sarà. La nuova comunicazione è arrivata dopo quella di Sevel che ha reso nota la sua normale ripresa delle attività. Lavorando lo stabilimento di Val di Sangro anche quello di Termoli tornerà a fornire i cambi C546 per la realizzazione dei furgoni Ducato. Una buona notizia per i lavoratori di Termoli che tornano a tirare un sospiro di sollievo.