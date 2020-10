Fca, primo caso di positività al Covid-19

Il reparto interessato è quello della manutenzione cambi: partita la sanificazione e il tracciamento dei contatti

«Abbiamo appena ricevuto – si legge in una nota della Rls Uilm-Uil -comunicazione da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dello stabilimento Fca di Termoli di un primo caso di positività al covid-19. Si tratta di un lavoratore operante presso la manutenzione cambi. La situazione è monitorata ed è in atto la procedura che prevede fin da subito la sanificazione dell’area e il tracciamento delle persone venute in contatto con il lavoratore. Il Comitato per la sicurezza è costantemente informato e comunicherà immediatamente ai lavoratori qualsiasi altra informazione in merito. Ora più che mai, visto quello che sta succedendo in tutto il territorio regionale e nazionale, occorre essere sempre più prudenti e vigilare sui possibili pericoli, attenersi e rispettare il protocollo sicurezza partendo dall’uso della mascherina».