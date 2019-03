Fca, premio quadriennale e tranche finale, «tradite aspettative dei lavoratori»

REDAZIONE TERMOLI

«La tranche finale del premio quadriennale di Fca e Cnhi tradisce le aspettative legittime delle lavoratrici e dei lavoratori, considerate le promesse fatte in questi anni e i sacrifici fatti dalle maestranze, sia per l’impatto degli ammortizzatori sociali che per la flessibilità richiesta». E’ quanto affermato in una nota stampa da Michele De Palma, segretario nazionale Fiom-Cgil e responsabile automotive. Sotto la lente la questione legata alla tranche finale del premio quadriennale. «Possiamo dire – continua De Palma – che il saldo finale della retribuzione del Ccsl non solo non risponde alla promessa del “salario tedesco” ma non raggiunge nemmeno le quantità economiche ricevute in aziende comparabili a cui si applica il Ccnl e la contrattazione di secondo livello. Mentre Fca e Cnhi hanno raggiunto gli obiettivi finanziari e hanno redistribuito gli utili, per i lavoratori in questi quattro anni possiamo affermare che il saldo è negativo. Anche per questa ragione la Fiom aveva chiesto di adeguare i minimi contrattuali alla paga base del Ccnl e di rinegoziare il sistema premiante».