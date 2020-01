Fca, le preoccupazioni dell’Usb: «C’è chi lavora tanto e chi poco»

Il sindacato interviene a pochi giorni dall’entrata in vigore del contratto di solidarietà per la ristrutturazione aziendale

«Alla Fca c’è chi lavora tanto e chi poco». E’ quanto ha denunciato l’Usb nel corso della conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, 18 gennaio, alla sede di via XXIV Maggio. Sotto la lente la situazione alla Fca di contrada Rivolta del Re soprattutto in vista dell’imminente contratto di solidarietà che partirà a fine mese. «Questa cassa di solidarietà, il poco tempo dedicatole in assemblea dei lavoratori, il fatto che venga ridefinita continuamente non ci fanno stare tranquilli – hanno affermato i rappresentanti dell’Usb – Poco chiara è stata la sua spiegazione rispetto alla gravità del tema. Mancano gli elementi fondamentali per l’analisi considerando che bisogna definire le capacità occupazionali della nuova linea. Sicuramente la “solidarietà“ è il migliore strumento in una situazione così gravosa, (l’alternativa sarebbe lasciare gestire in modo unilaterale al padrone 806 persone in “cassa integrazione a zero ore“), però alternative ce ne sono, per esempio poteva essere stabilito che, eventualmente, corsi di formazione potevano essere riconosciuti come lavorativi. I lavoratori – hanno proseguito – andranno a perdere diverse centinaia di euro sui salari che per colpa del contratto di Marchionne sono i più bassi tra tutti i metalmeccanici aderenti al contratto collettivo nazionale. Si poteva chiedere l’integrazione salariale da parte dell’azienda». Sotto la lente il problema dei «prossimi esuberi» e degli ammortizzatori sociali. «Abbiamo perso posti di lavoro che mancheranno ai nostri figli che ancora di più saranno costretti a fuggire dal Molise. Il sindacato – ha concluso l’Usb – non può limitarsi a difendere ed ascoltare le rassicurazioni del padrone. Noi dell’Usb vogliamo e dobbiamo partecipare alle trattative e al controllo della giusta applicazione dell’accordo di solidarietà. Oggi stesso inviteremo tutte le organizzazioni sindacali firmatarie la richiesta di sollecitare l’azienda ad una nostra partecipazione in un organismo paritetico. Ripeteremo le stesse richieste anche alla Regione e alla Fca che purtroppo non hanno avuto riscontro».