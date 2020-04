Fca, ipotizzata riapertura Sevel il 20 aprile. Resta incertezza per Termoli

Nel giorno in cui il Governo Conte ha dato la possibilità ad alcune categorie di codici Ateco di riaprire, aumentano i dubbi per il futuro della Fca di Termoli. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, la Fca sarebbe pronta a riaprire già dalla giornata di oggi, 14 aprile, lo stabilimento di Melfi dove dovrebbero recarsi a lavoro circa un centinaio di driver, una categoria professionale impegnata nella prova delle nuove vetture che dovrebbero essere immesse sul mercato. Stando alle indiscrezioni riportate dal quotidiano nazionale, invece, il prossimo 20 aprile dovrebbe riaprire la Sevel di Val di Sangro, azienda dell’indotto Fca dove ogni giorno si recano a lavoro anche centinaia di lavoratori molisani. Al momento, però, di certezze su questa eventuale riapertura non ce ne sono. Gli stessi sindacati non confermano nulla pure se i rumors si fanno sempre più insistenti. Si attende anche per conoscere il futuro dello stabilimento di Termoli che all’inizio dell’emergenza Covid-19 era stato scelto per essere tra gli unici a restare aperto e poi chiuso dopo una “battaglia di sicurezza” effettuata dai sindacati. Gli stessi che restano in attesa di conoscere quelle che saranno le decisioni dell’azienda.