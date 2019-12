Fca, il comitato esecutivo: «modifiche positive al calendario natalizio»

Comunicati i nuovi turni di stop produttivo per lo stabilimento di contrada Rivolta del Re

Sono stati comunicati i nuovi turni di stop produttivo allo stabilimento Fca di contrada Rivolta del Re a Termoli. La comunicazione è arrivata al termine del comitato esecutivo che si è riunito questa mattina, 19 dicembre, a Termoli. La comunicazione arriva a seguito di quella di qualche giorno fa ed è, di fatto, migliorativa della situazione dei lavorarori del basso Molise. Le variazioni riguarderanno solo alcune Ute di lavorazione dell’8 valvole. A darne comunicazione è stata la Fim Cisl. Nello specifico il basamento, albero distribuzione e testa cilindri. Queste Ute termineranno l’attività lavorativa questo fine settimana e la ripresa sarà per il basamento 8v. il giorno 02/01/2020 ore 06.00, mentre l’albero distribuzione e la ute testa cilindri 8v. resteranno ferme fino al 06 gennaio. Si precisa inoltre che per tutte le restanti ute di lavorazione 8v./16v. l’attività lavorativa terminerà alle ore 06.00 del 24 dicembre e riprenderà alle ore 06.00 del 27 dicembre 2019. Successivamente terminerà alle ore 06.00 del 31 dicembre 2019 e riprenderà alle ore 06.00 del 02/01/2020. L’azienda infine ha richiesto su base volontaria la disponibilità per lavorare sabato 21 dicembre sul primo turno presso il montaggio motori 8v.