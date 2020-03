Fca ferma alcuni stabilimenti ma Termoli continua a lavorare

REDAZIONE TERMOLI

A partire da oggi, mercoledi 11 marzo, “Tutti i principali stabilimenti italiani del Gruppo FCA saranno coinvolti in interventi straordinari che arriveranno anche, in alcuni casi, alla chiusura temporanea di singoli impianti per mettere in atto tutte le misure possibili per minimizzare il rischio di contagio tra i lavoratori. In particolare, saranno ridotte le produzioni giornaliere con un minor addensamento di personale nelle principali aree di lavoro”. La casa automobilistica “intensificherà le azioni di contrasto alla diffusione del virus Covid-19 nell’ambito delle disposizioni emanate negli ultimi giorni dal Governo italiano”. A renderlo noto è stata la stessa Fca attraverso un comunicato diramato questa mattina. Pomigliano si fermerà tra oggi – mercoledì 11 marzo – e venerdì 13 marzo. Melfi e la Sevel di Val di Sangro si fermeranno da domani, giovedì 12 a sabato 14. Cassino prevede lo stop giovedì 12 e venerdì 13 marzo. Lunedì la produzione riprenderà in tutti gli stabilimenti. Si cercherà di ridurre la velocità della produzione e il numero di persone occupate sulle linee. Le mense saranno dotate di posate mono-uso e i dipendenti si sederanno mantenendo una distanza di sicurezza mentre consumano i pasti. Non è chiaro ancora il destino dello stabilimento Fca di Termoli dove lavorano quasi 3mila persone. Da più giorni gli operai lamentano la mancanza delle mascherine e in alcuni casi dell’impossibilità di poter lavorare ad almeno un metro di distanza.