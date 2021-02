Fca, cresce il numero dei positivi al Covid in fabbrica

Il basso Molise continua ad essere al centro dell’attenzione per quel che riguarda l’escalation di contagi da Covid-19. A spiccare, in questa settimana, è anche il numero dei positivi presenti all’interno dello stabilimento Fca di Rivolta del Re a Termoli. Sono in totale 12 i dipendenti risultati positivi al Coronavirus. Si tratta di 9 operai e 3 impiegati al lavoro rispettivamente nei reparti cambi, motori, magazzini e manutenzioni. Al momento, dunque, i positivi attuali sono 26 e 53 le persone poste in quarantena. Intanto sono iniziate le operazioni di santificazione che si concluderanno il prossimo lunedì.