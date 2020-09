Fca, Covid e riduzione della domanda: i lavoratori del cambio C546 in cassa integrazione

Si fermeranno dal 21 al 27 settembre i lavoratori del cambio C546 (M40). E’ quanto comunicato dalla direzione aziendale della Fca di Termoli. Sotto la lente la necessità di continuare a fronteggiare l’emergenza Covid. Ed è per questo motivo che a Termoli si torna a ricorrere alla Cigo-Covid presso l’unità trasmission anche a causa della riduzione temporanea della domanda presso lo stabilimento. L’unità trasmission C520, invece, continuerà a lavorare regolarmente durante tutta la prossima settimana. Per quanto riguarda l’unità motori Fire e T4 resterà sospesa l’unità lavorativa dell’Ute Teste delle sole linee “Teste cilindri inferiori” e “cam carrier” per tutta la settimana dal 21 al 27.