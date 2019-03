Fca, confermati investimenti decisivi per gli stabilimenti italiani

REDAZIONE TERMOLI

«Apprendiamo a mezzo stampa -si legge in una nota della Uilm- che l’amministratore delegato di Fca al Salone dell’Auto di Ginevra ha confermato il piano di investimenti di 5 miliardi per l’Italia illustratoci nell’incontro del 29 novembre 2018. E’ una garanzia decisiva per l’Italia, che non solo dà certezze ai circa 67mila lavoratori del Gruppo nel nostro Paese, ma consolida un settore industriale importantissimo per l’intera economia nazionale». Lo dichiara Rocco Palombella, segretario generale della Uilm. «Le nuove vetture presentate, come la Alfa Tonale destinata a Pomigliano, la Compass e la Renegade ibride che saranno prodotte a Melfi, le nuove versioni di Stelvio e Giulia di Cassino e le nuove Maserati, saranno un motivo di orgoglio – aggiunge Palombella – per i lavoratori italiani, poiché impegneranno su produzioni innovative e prestigiose. Oggi sono fugati tutti i dubbi ed è corroborata la giustezza del percorso sindacale da noi intrapreso e perseguito con sempre maggiore convinzione». «Confidiamo che la conferma del piano industriale – conclude il leader della Uilm – porti in tempi brevi alla piena occupazione e favorisca la positiva conclusione della trattativa in corso per il rinnovo del Contratto collettivo specifico di Lavoro».