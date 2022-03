Fca, attesa per il nuovo piano industriale e per l’accordo sulla GigaFactory

L’amministratore delegato, Tavares: “A breve potrebbe esserci l’ufficializzazione della realizzazione della struttura”

C’è attesa per la presentazione del Piano industriale di Stellantis che verrà effettuata nel pomeriggio, dalle 14, dall’amministratore delegato Carlos Tavares.

Un piano strategico a lungo termine, come ricorda la società in una nota durante il quale potrebbe arrivare anche l’ufficializzazione della realizzazione della GigaFactory per l’impianto di Termoli.

Sotto la lente i risultati del gruppo con un bilancio che fa ben sperare, ma anche il tema della transizione ecologica e quello della crisi dei microchip.

La GigaFactory era stata annunciata da Tavares la scorsa estate e al momento manca ancora la firma dell’accordo definitivo anche se nelle scorse settimane era arrivato dal Mise il nulla osta ai finanziamenti italiani per la realizzazione dell’impianto di Termoli il cui investimento potrebbe essere similare a quello già effettuato in Francia e Germania.