Fca, arriva il premio di efficienza Stipendi più “pesanti” a febbraio

REDAZIONE TERMOLI

Dai 1230 euro del 5° gruppo professionale, ai 1320 euro del 4° e 3° gruppo professionale, passando per i 1620 euro del 1° e 2° gruppo professionale. Buone notizie alla Fca di Termoli dove è stato comunicato il premio di efficienza e implementazione il del Wcm (World Class Manufacturing), così come previsto dal Contratto collettivo specifico di lavoro. «Grazie all’impegno di tutti i lavoratori nel raggiungimento degli obiettivi aziendali, e all’ottenimento del “Silver” nel mese di dicembre 2018 – ha affermato il segretario regionale della Uilm Molise, Francesco Guida – sono state definite le somme nelle diverse fasce. Ricordiamo che questi importi grazie alla detassazione avranno un prelievo fiscale pari al 10% e il pagamento del premio avverrà a fine febbraio. Infine nei prossimi giorni conosceremo anche l’importo del premio per il raggiungimento obiettivi piano Fca 2015/2018 che verrà erogato a fine marzo. Ringraziamo ancora una volta tutti i lavoratori dello stabilimento Fca di Termoli per il risultato raggiunto e lavoreremo affinché lo stabilimento il prossimo anno raggiunga traguardi ancora più ambiziosi e il premio sia ancora più pesante». Non solo quindi timori e preoccupazioni per lo stabilimento di Termoli ma anche una busta paga che per febbraio sarà più pesante perché vedrà inserito il premio efficienza con un aumento salariale medio per il gruppo Fca di 1270 euro e per Cnhi di 754 euro. In Fca si evidenziano risultati maggiori pari al 7,2% (€ 1,584) nei siti di Pomigliano D’Arco, Verrone; ottengono risultati pari al 6% (€ 1.320) Sevel, Termoli, Melfi; Mirafiori, Grugliasco, Pratola Serra, Cento. In Magneti Marelli si evidenziano i risultati maggiori pari al 7,2% (€ 1.584) Venaria Ali, Crevalcore; ottengono il 6% (1.320 €) Tolmezzo, Venaria Exaust, Melfi Sistemi e Sospensioni. In Cnhi si evidenziano i risultati maggiori pari al 5% (€ 1.100) Suzzara, Torino Motori, Jesi. Il premio di efficienza erogato nel mese di Febbraio 2019, con valori superiori o inferiori rispetto alla media nei vari stabilimenti, riguarderà circa il 99,5% degli oltre 66.000 lavoratori di Fca e circa il 100% dei circa 16.000 lavoratori di Cnhi.