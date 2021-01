Favorire la concorrenza e le rotazioni: arriva il nuovo regolamento su appalti e servizi. Gravina: “Un passo necessario”

Una sostanziale inversione di tendenza rispetto al passato, correttivi mirati con regole precise affinchè ciascun operatore possa partecipare a tutti i lavori pubblici rispettando i princìpi di libera concorrenza e parità di trattamento. Il sindaco Gravina ha presentato questa mattina presso il comune di Campobasso il nuovo regolamento, aggiornato, riguardante appalti e l’acquisto di servizi da parte di Palazzo San Giorgio. Un obiettivo inseguito a lungo dal Movimento 5 Stelle, che dall’opposizione fece sua questa battaglia. “Come minoranza – esordisce il primo cittadino – portammo avanti questa battaglia per dare regole chiare e trasparenti ad un regolamento rimasto incompleto. I primi due princìpi sul quale poggia sono altresì snelli: favorire la concorrenza e la corretta rotazione delle imprese o professionisti. Per raggiungere questo obiettivo è servito un lavoro di squadra con l’assessore Amorosa e il presidente di Commissione Lavori Pubblici Simonetti, ma anche un dialogo prezioso con le opposizioni”.

Il comune aggiorna l’attuale albo inserendo una serie di criteri per la selezione. Serviranno tre preventivi anche sotto la soglia dei 40 mila euro, quella più numerosa, relativa all’affidamento diretto dei lavori. Presenti altre tre fasce: da 40 a 150 mila, da 150 a 350 mila e la più onerosa, da 350 mila a 1 milione di euro. Su quest’ultima scatta l’obbligo: dovranno essere contattati almeno 15 operatori prima di procedere. Palazzo San Giorgio avrà quindi un elenco dal quale attingere di volta in volta, seguendo parametri di meritocrazia e di esclusione per chi opera in maniera insoddisfacente, mentre gli stessi operatori dovranno confermare l’iscrizione ogni 18 mesi.

“Se un operatore lavora male – aggiunge il sindaco Gravina – può scattare l’esclusione per un periodo. In questo modo si applica un percorso di libera concorrenza che può spingere, il candidato, ad offrire un servizio sempre più competitivo. Il nuovo regolamento – conclude – era nel programma elettorale di questa maggioranza, pertanto siamo soddisfatti di aver in qualche modo prodotto un passo in avanti per la macchina amministrativa e per i professionisti”. Le.Lo.