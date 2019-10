«Favorevoli al raddoppio ma contrari alle barriere». Il comitato chiede la copertura dei binari

REDAZIONE TERMOLI

«Siamo favorevoli al raddoppio ferroviario ma fortemente contrari al metodo che vogliono usare per sanare l’acustica». E’ questo il fulcro dell’incontro che si è svolto questo pomeriggio nella sala della stazione di servizio Mimmo Cannone, dal comitato Cittadini in rete. Ad esporre la questione è stata la presidente del comitato, Carmela Sica che ha espresso le rimostranze soprattutto per quanto riguarda le barriere antirumore proposte da Rfi. « Poiché Rfi non riuscirà a sanare con le barriere il problema del rumore faranno un censimento presso le abitazioni che sorgono lungo il tracciato ferroviario interessato e proporranno a loro spese, dove c’è un superamento acustico, delle finestre fono isolanti con riciclo dell’aria forzata». Non è casuale la scelta di aver voluto svolgere questa conferenza alla vigilia dell’incontro che domani si terrà tra Rfi e Comune di Termoli.