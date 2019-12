Fatturazione elettronica: Coldiretti tiene corsi gratuiti per formare imprenditori

Task force di fiscalisti per supportare gli associati

La fatturazione elettronica attraverso l’utilizzo del Portale del Socio: questo il tema dell’incontro formativo tenuto oggi (19 dicembre) nella sede centrale della Coldiretti Molise a Campobasso che ha visto la partecipazione di decine di imprenditori agricoli provenienti da tutta la regione. A seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione elettronica, Coldiretti Molise ha messo in campo una task foce di esperti fiscalisti, appartenenti alla struttura, che stanno tenendo corsi gratuiti per “formare” gli imprenditori agricoli soci di Coldiretti all’emissione di fatture elettroniche.

A supporto dei soci Coldiretti ha creato un nuovo ed utilissimo strumento informatico chiamato “Portale del Socio”. Raggiungibile all’indirizzo https://socio.coldiretti.it, questo innovativo applicativo offre gratuitamente ai soci di Coldiretti anche la gestione digitalizzata delle fatture, integrata con l’intero ciclo attivo della contabilità d’impresa.

Questa viene facilitata da un programma avanzato che consente di monitorare prodotti, listini e clienti direttamente da pc, tablet o smartphone. Grazie al collegamento integrato con Impresa Verde le fatture giungono automaticamente agli uffici Coldiretti, evitando così file e facendo guadagnare tempo agli imprenditori.

Per la fatturazione il socio dovrà conoscere il codice destinatario o l’indirizzo Pec del cliente da indicare in fattura per il corretto recapito della stessa. Tuttavia, qualora il socio non volesse operare autonomamente sul “Portale” potrà comunque recarsi negli uffici Coldiretti di Impresa Verde dove otterrà l’assistenza necessaria ad effettuare tali operazioni. La registrazione al Portale è facile e gratuita. Basta andare su Internet e digitare l’indirizzo https://socio.coldiretti.it. Cliccando su “registrati” bisognerà inserire il numero di Socio Coldiretti che si trova sulla tessera (il numero di socio e non quello di tessera, ndr), la partita Iva o il codice fiscale e un indirizzo mail. Sulla posta elettronica arriverà subito una mail che permetterà di completare la registrazione e accedere ai servizi del portale. Per ogni ulteriore informazione Coldiretti Molise invita gli interessati a rivolgersi agli operatori del settore fiscale presenti in tutti gli Uffici Zona presenti in regione.