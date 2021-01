Fattura di 9 centesimi per luce e gas recapitata ad un utente venafrano

E’ assai ricorrente da parte di tanti passare da un gestore all’altro di servizi vari al fine di conseguire costi più contenuti e quindi risparmio di spese. In pratica si cerca di risparmiare individuando tra i vari gestori di luce, gas ect. la società più conveniente relativamente ai prezzi dei servizi offerti. Dal che appunto l’abitudine a cambiare società e gestori, secondo consuetudine ricorrente di mercato. In tema però non è affatto usuale quanto capitato ad un utente privato venafrano. Questi, passato ad altro gestore per la fornitura di luce e gas a casa propria, si è visto recapitare una fattura di chiusura da parte della società appena lasciata ammontante a 9 centesimi, in cifre 0,09 euro! Questa la bolletta di sintesi in questione: periodo di fatturazione novembre 2020, totale fattura 0,09 euro, da pagare entro il 4.2.2021, dati relativi al periodo 1.1.20-30.1.20, modalità di pagamento: bollettino postale entro 20 gg. dalla data della fattura! E a lato, assai dettagliato, il quadro sintetico degli importi fatturati. Meraviglia, sorpresa, ma anche una grassa e grossa risata hanno accompagnato ovviamente la ricezione del documento fiscale da parte del suo destinatario che, una volta ripresosi …, non ha indugiato a contattare telefonicamente la società che aveva emesso il tutto per chiedere le ragioni di simile ”fattura di chiusura”, motivazioni rimaste -a detta dell’utente- assai aleatorie e poco convincenti. “Mi auguro -ha concluso l’uomo- di non dover pagare questi nove centesimi, data l’assurdità della cifra! Oltretutto andrei incontro all’esborso della tassa postale, ben più consistente dei 9 centesimi !”. Tante le questioni piccole e grandi dei nostri giorni, ma talune sono decisamente particolari !

Tonino Atella