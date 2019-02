Fattorino aggredito a Bologna, nei guai 37enne campobassano

Via Borgo San Pietro ieri sera, giovedì 14 febbraio, era invasa dai ragazzi, incuranti del traffico bloccato. Una scena non certo nuova per i residenti, ma questa volta a farne le spese è stato un ciclista, anzi un ciclo-fattorino che stava lavorando.

Il giovane, 26 anni calabrese, stava passando intorno alle 22,30 proprio dalla strada che parte da piazza Verdi, quando si è trovato davanti tre persone che glk impedivano il passaggio. Ha suonato il campanello della bici, ma senza nessun risultato. Il rider è stato quindi costretto a inchiodare ed è caduto a terra. Quando si è rialzato – raccontano alcuni residenti che hanno chiamato la polizia – ha inveito contro i tre ed è scoppiata una lite. Il 26enne è stato spintonato ed è finito contro uno scooter in sosta, di proprietà di un residente: il mezzo è finito a terra e si è rotto il parabrezza.

All’arrivo della polizia, il ciclofattorino è stato accompagnato dal 118 al Maggiore in codice di bassa gravità, con un dolore al piede. I tre, invece, sono stati denunciati per percosse e danneggiamento. Sono un 39enne, nato in Argentina ma cittadino italiano, un 34enne di Bologna e un 37enne di Campobasso.