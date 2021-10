Fatto brillare in mare ordigno rinvenuto sul fondale della costa termolese

Continuano le operazioni di bonifica del relitto rinvenuto sul fondale della costa termolese, ad opera dei Militari appartenenti al Comando Raggruppamento Subacquei ed Incursori della Marina Militare, dislocati presso i nuclei SDAI di Ancona e Taranto. Nella mattinata odierna, giovedì 21 ottobre, infatti, dopo le immersioni eseguite nei giorni scorsi, gli operatori subacquei, unitamente ai mezzi della Guardia Costiera di Termoli, hanno proceduto al brillamento degli ordigni rinvenuti, come da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli. Le operazioni, come disposto dalla Prefettura di Campobasso, riprenderanno nei prossimi giorni per addivenire quanto prima alla completa bonifica del sito.