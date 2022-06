Fatti fare una statua! Entra nel mini-mondo di Giuseppe Di Lisio

Le opere di questo “Geppetto 3.0” saranno esposte da oggi 16 giugno in Corso Vittorio Emanuele a Campobasso. In omaggio ai Misteri anche alcune opere in miniatura che ritraggono gli Ingegni del Di Zinno

A chi non piacerebbe possedere una propria statua? Magari da esporre in bella mostra nel salotto di casa con quel pizzico di autostima che non guasta, senza montarsi la testa. Un desiderio, un vezzo che è possibile realizzare a Campobasso grazie all’inventiva di Giuseppe Di Lisio che ha creato un “minomondo” tutto da scoprire anche consultando il sito web www.mini-world.it.



Quella che ha allestito al civico 72 di via Ferrari, nel cuore pulsante di Campobasso, è una vera “bottega 3.0” dove manualità, fantasia e soprattutto una stampante 3D la fanno da padroni. Da una foto nasce un’idea e dalla tecnologia applicata si realizza un progetto.



Statue in miniatura che riproducono con fedeltà la persona che ne fa richiesta. Il Maestro Giuseppe (Geppetto 3.0), in verità, di staute ne ha realizzate tante, molte delle quali riproducono personaggi famosi, ma anche gente comune.



Oggi al civico 51 di corso Vittorio Emuele a Campobasso, in occasione delle festività del Corpus Domini, molte delle sue opere verranno esposte e sottoposte al giudizio dei visitatori che si spera siano numerosi. E chissà non sia l’occasione giusta per “farsi fare una statua”!