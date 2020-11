Sono state fatte brillare in tutta sicurezza due bombe da mortaio americane che sono state ritrovate lo scorso 18 novembre in contrada Quinti a Monteroduni. Ad operare sono stati i carabinieri della stazione di Monteroduni assieme agli artificieri dell’Undicesimo Reggimento “Guastatori” di Foggia. “L’Arma dei Carabinieri – si legge in una nota stampa – svolge costantemente attenta vigilanza volta a prevenire potenziali gravi pericoli per la popolazione discendenti dalla presenza di numerosi ordigni bellici in un’area che è stata teatro di aspri scontri nel secondo conflitto mondiale”.

Fatte brillare due bombe da mortaio americane della seconda guerra mondiale Indietro 1 di 2 Avanti