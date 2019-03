Fatta brillare bomba da mortaio della seconda guerra mondiale

SALCITO

Fatta brillare una bomba da mortaio della seconda guerra mondiale. Ad intervenire sono stati i militari artificieri provenienti da Foggia, in un sito presso la Provinciale che porta al capoluogo, sullo svincolo di Salcito. I militari artificieri hanno provveduto prima alla bonifica dell’intera area, successivamente hanno fatto brillare l’ordigno bellico. I Carabinieri della locale stazione hanno organizzato il servizio, per l’incolumità pubblica: il traffico sulla vicina provinciale è stato interrotto.

Mortaio da 81 Mod. 35 era un mortaio medio italiano, utilizzato nel corso della seconda guerra mondiale e realizzato dalla Costruzioni Elettro-Meccaniche di Saronno. Il Regio Esercito durante la Grande Guerra aveva impiegato, a fianco dei vari modelli di lanciabombe e di bombarde, anche l’innovativo mortaio ML 3 inch Stokes. Nei primi anni trenta il Regno d’Italia poi acquistò il Brandt 81 mm Mle 1927 direttamente in Francia, derivato dallo Stokes, per equipaggiare le truppe inviate in Etiopia. Il Brandt era un’arma talmente eccellente che, oltre ad avere un notevole successo commerciale, in pochi anni venne realizzata su licenza o copiata in gran parte dei principali Paesi del mondo. Anche in Italia infatti la Società Costruzioni Elettro-Meccaniche di Saronno (Cemsa), oltre a produrre il Brandt su licenza, ne realizzò una versione migliorata, il Mortaio da 81 Mod. 35 appunto, che si dimostrò il migliore dei mortai del Regio Esercito. Alla fine degli anni trenta la Cemsa sviluppò privatamente una versione avanzata del Mod. 35, proposta alle forze armate italiane e sul mercato estero, il Mortaio da 81 Cemsa L.P. (Longue Portée, ovvero lunga gittata). Questo pezzo, che ricalcava fedelmente l’impostazione del Mod. 35, differiva soprattutto per la presenza di un sistema di raffreddamento della canna. All’entrata in guerra dell’Italia, il 10 giugno 1940, risultavano nel Regio Esercito servizio 2177 pezzi Mod. 35. Questi erano assegnati a 212 compagnie mortai, ognuna su tre plotoni di due armi ciascuno. Secondo l’ordinamento Pariani, ogni divisione di fanteria comprendeva un battaglione mortai con due compagnie mortai da 81; un’altra compagnia era in organico ad ognuno dei due reggimenti di fanteria. Dopo l’armistizio di Cassibile il Mod. 35 fu impiegato anche dall’Esercito Nazionale Repubblicano della Repubblica Sociale Italiana e rimase in servizio con l’Esercito Italiano fino agli anni sessanta. Durante la guerra d’Inverno, nell’ambito degli aiuti militari italiani alla Finlandia (che compresero anche i moschetti Carcano Mod. 38) furono ordinati un centinaio di Mod. 35, denominati 81 Krh/36-I; l’acronimo “Krh” è l’abbreviazione di “kranaatinheitin”, ovvero mortaio in lingua finlandese; la sigla “I” sta per il “italialainen”, ovvero italiano, e serviva a distinguere il pezzo della Cemsa dagli altri derivati il Brandt francese e per i suoi derivati polacco ed ungherese, tutti acquistati dal paese scandinavo. Impiegati anche durante la guerra di continuazione, gli stessi mortai italiani finirono nelle mani della Wehrmacht, venendo ribattezzati 8.14 cm GrW 276 (i). A questi si aggiunsero 200 mortai consegnati nell’aprile 1944 dalla Cemsa ai tedeschi che occupavano l’Italia settentrionale.