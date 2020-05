Fase 2, trasporti sotto la lente le precisazioni della ditta

In merito all’articolo pubblicato dalla nostra testata dal titolo “Fase 2 controlli serrati della Polizia al trasporto pubblico locale”, si precisa che la foto è stata inviata congiuntamente dalla Questura di Isernia assieme al comunicato stampa. Si precisa anche che la ditta ha voluto specificare di essere del tutto in regola «con la sanificazione che viene effettuata ogni 15 giorni, i sedili segnalati, il plexiglass dietro il conducente, il disinfettante a disposizione dei passeggeri». Tanto si doveva per completezza dell’informazione.