Fase 2, dalla Lega ripetizioni e aiuto compiti on line ai giovani molisani

Laureati e laureandi della Lega Giovani Molise al servizio di studenti delle elementari e medie

«Da domani, venerdì 22 maggio, in tutto il Molise i ragazzi laureati e laureandi della Lega Giovani offriranno ripetizioni e aiuto compiti online ai giovani delle scuole elementari e scuole medie. Un servizio offerto a titolo totalmente gratuito e per tutte le materie di studio, rivolto a ragazzi e famiglie in difficoltà a seguito dell’emergenza Covid-19. Un bella iniziativa di aiuto e un sostegno concreto in un momento particolarmente difficile per gli studenti e le famiglie italiane. Vogliamo ringraziare tutti i ragazzi della Lega, guidati dalla Coordinatrice Giulia Minnillo, che si sono messi a disposizione per questa lodevole iniziativa. Abbiamo sempre inteso la politica come servizio per il prossimo e per la propria comunità, ed è con questo spirito che ci siamo messi a disposizione degli studenti e delle loro famiglie in questo particolare momento storico». Lo dichiarano i deputati Jari Colla, Commissario Regionale della Lega Salvini Premier Molise, e Luca Toccalini, Coordinatore Nazionale della Lega Giovani.