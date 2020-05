Fase 2, 24 metri per ombrellone e incertezze. «Si spera arrivino i turisti»

Ventiquattro metri per ombrellone e massima sicurezza per scendere in spiaggia. E’ questo quanto stanno mettendo in pratica Edenia e Marta Rosati titolari del lido Bahia Azzurra a Rio Vivo. Attente e scrupolose alla sicurezza dei bagnanti le due sorelle garantiranno il doppio e anche di più delle distanze tra gli ombrelloni previste nelle linee guida anti coronavirus pubblicate sul sito dell’Inail, che le ha realizzate in collaborazione con l’Iss. La finalità del documento, che non è definitivo ma suggerisce appunto delle linee guida, è di fornire i criteri per mantenere il distanziamento sociale in tutte le attività sia in acqua che sulla spiaggia. C’è però caos e smarrimento in quanto il presidente Toma non ha ancora emanato una ordinanza regionale con le proprie regole, rendendo il lavoro dei balneatori ancora più sofferto.

IN ALTO L’INTERVISTA A MARTA ROSATI