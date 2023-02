Fascicolo sanitario elettronico, dati dei molisani visibili a tutti: si valuta class action

Il caso finisce sul tavolo del garante nazionale della privacy su sollecitazione de “La casa dei diritti”

Nuovo, per­ formante, più accessibile. Fin troppo accessibile. È finito sul tavolo del Garante nazionale della privacy il caso del fascico­lo sanitario elettronico del Moli­se. Per alcune settimane i dati di tutti gli assistiti sono stati po­tenzialmente consultabili da chiunque. Scoppiato il bubbo­ne, “La Casa dei diritti” ha solle­citato proprio l’autorità naziona­le che tutela la riservatezza e non esclude, come non lo escludono altre associazioni, di avviare una class action. Il 21 ottobre scorso, il governatore Toma presentò a Palazzo Vitale il “restyling” non solo grafico ma anche tec­nico e informatico (ad esempio si entra con Spid), del fascicolo sanitario. Lì dentro c’è la storia clinica di ognuno di noi: referti di visite ed esami, prescrizioni di far­maci, terapie, interventi chirurgici, vaccinazioni. Il consigliere dele­ gato alla digitalizzazione An­drea Di Lucente e Molise Dati che gestisce il dabatase lo presentarono come un pi­lastro fondamentale della sa­nità del futuro. Partì una massiccia campagna infor­mativa. Tutto in linea con il corposo investimento pubbli­co messo in campo. Per la prima versione – avviata nel 2017 – sono stati spesi 1 mi­lione e 800mila euro. Pecca­ to che una falla abbia messo a rischio l’elemento fonda­ mentale: i dati sulla salute delle persone sono fra i più sensibili e devono restare segreti.

Paolo Paolucci, un tecnico informatico, a metà dicem­bre si è accorto che, una volta entrato nel sito, poteva consultare anche il fascicolo di altre persone. «Semplicemente facendo una ricerca per nome, cognome e data di nascita o codice fiscale», ha raccontato alla Tgr del Molise. Ha monitorato la situazione per un po’, pensando a un guasto momentaneo. Fatto sta che dopo la pri­ ma settimana di gennaio il “bug” c’era ancora. Il 17 gennaio ha scritto all’Asrem (titolare del trattamento dei dati) e a Molise Dati segnalando il problema. Poco dopo, l’errore è stato corretto e la stessa società informatica della Regione ha informato il Garante. Ora si tratta di capire se c’era un errore di sistema, se cioè sia stato “costruito” male il fascicolo, o se qualcuno lo abbia violato permet­tendo potenzialmente a chiunque di consultare i dati di tutti gli as­sistiti Asrem. In entrambi i casi, il progetto su cui tanto hanno scom­messo Di Lucente e la stessa Molise Dati, ha fallito in termini di si­curezza. Se la falla fosse stata interna al sistema, ha dichiarato ieri alla Tgr Guido Scorza (componente dell’autorità della privacy), si tratterebbe di un fatto grave «anche in considerazione del carattere particolarmente sensibile dei dati dei quali discutiamo». Si rischia­ no multe milionarie. Il rischio a cui sono stati esposti i dati dei mo­lisani, d’altro canto, è potenzialmente infinito. «Un fatto gravissimo, osiamo dire da terzo mondo», hanno tuonato dalla “Casa dei dirit­ti”. Questo episodio, ha proseguito la presidente Laura Venittelli, di­ mostra che «il fascicolo elettronico è stato solo propagandato dalla Regione e dall’Asrem che, in luogo di puntare sul clamore media­tico di questo strumento, avrebbero fatto bene a verificarne i para­ metri di sicurezza, parametri completamente disattesi», ha conclu­ so annunciando il coinvolgimento del Garante e ulteriori iniziative.