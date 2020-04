“Farò Pasqua da te” a cura del Vescovo Gianfranco De Luca

Si tratta di una possibilità per vivere in famiglia la Settimana Santa e il Triduo Pasquale in questo difficile momento della nostra storia comune.

Il Vescovo presenta una proposta, semplice ed essenziale, che vuole aiutare a cogliere e a interiorizzare quello che la Pasqua, celebrata e accolta nella nostra vita, porta nello stile delle relazioni familiari e nella vita di famiglia stessa.

Ogni giorno sul sito e sui canali social della Diocesi saranno pubblicate delle schede-guida del percorso che potranno anche essere condivise nella rete di contatti di ogni famiglia e comunità.