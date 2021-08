Farmindustria, Molise ultima regione in Italia per i pagamenti ai fornitori: 189 giorni

Farmindustria ha reso noti i dati nazionali sui tempi di pagamento al 30 giugno 2021. Il Molise, con 189 giorni, risulta di gran lunga l’ultima regione d’Italia per “velocità” di pagamento delle forniture delle aziende farmaceutiche. Un altro dato che attesta le difficoltà (eufemismo) del sistema sanitario regionale. Basti pensare che la penultima è la Calabria, altra regione commissariata come la nostra, con 116 giorni, mentre la media italiana è di 52. Al primo posto c’è la Campania che paga in appena 21 giorni.

Questo per quanto riguarda i dati trimestrali. Per quel che riguarda, invece, la media degli ultimi 4 trimestri, il Molise è sempre ultimo ma i tempi sono di 165 giorni.